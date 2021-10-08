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08 жовтня 2021, 14:09 60

На Дніпропетровщині ліквідували наркоугруповання, яке виготовляло психотропні речовини

08 жовтня 2021, 14:09 60
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпропетровській області Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого наркоугруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, до складу угруповання входило 6 мешканців Дніпра та Кам’янського. "Товар" вони виготовляли в орендованому гаражі. Всі компоненти - прекурсори - вони отримували контрабандою через кур’єрів з країн Близького Сходу.

Виготовлений метамфетамін ділки збували на території всього регіону", - заявили оперативники.

За оперативною інформацією, за час існування нарколабораторії організатори реалізували наркотиків на декілька мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження проведено 10 обшуків, вилучено розфасовані та підготовлені до збуту психотропи, обладнання для їх виготовлення та фасування.

Наразі організатора наркоугруповання затримано, йому та двом його спільникам оголошено підозру.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області співробітники місцевої поліції били затриманих, домагаючись зізнань у злочинах, яких ті не скоювали. У зв’язку з цим трьом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищення службових повноважень.

СБУ наркотики затримання Дніпропетровська область Лабораторія

 
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