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08 октября 2021, 14:09 60

На Днепропетровщине ликвидировали наркогруппировку, которая изготавливала психотропные вещества

08 октября 2021, 14:09 60
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Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной наркогруппировки, которая изготавливала и сбывала метамфетамин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, в состав группировки входило 6 жителей Днепра и Каменского. "Товар" они изготавливали в арендованном гараже. Все компоненты - прекурсоры - они получали контрабандой через курьеров из стран Ближнего Востока.

Изготовленный метамфетамин дельцы сбывали на территории всего региона", - заявили оперативники.

По оперативной информации, за время существования нарколаборатории организаторы реализовали наркотиков на несколько миллионов гривен.

В рамках уголовного производства проведено 10 обысков, изъяты расфасованные и подготовленные к сбыту психотропы, оборудование для их изготовления и фасовки.

Сейчас организатор наркогруппировки задержан, ему и двум его сообщникам объявлено подозрение.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники местной полиции избивали задержанных, добиваясь признаний в преступлениях, которых те не совершали. В связи с этим трем правоохранителям сообщено о подозрении в превышение служебных полномочий.

СБУ наркотики задержание Днепропетровская область Лаборатория

 
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