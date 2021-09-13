У Києві та Дніпрі припинили роботу борделів, де примусово працювали 60 жінок

Фото: Нацполіція

У Києві та Дніпрі правоохоронці провели 21 санкціонований обшук у шести фігурантів справи. Встановлені організатор та його спільники, які втягнули до роботи у борделях 63 жінки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що 41-річний організатор угруповання та його спільниці – жінки віком від 27 до 44 років - підшуковували тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах. Вони, використовуючи уразливий стан жінок, змушували їх займатися проституцією, погрожуючи фізичною розправою за відмову.

Трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали співробітника підрозділу Нацполіції по боротьбі з торгівлею людьми, якого підозрюють в організації мережі підпільних борделів.