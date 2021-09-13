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13 сентября 2021, 11:41 371

В Киеве и Днепре прекратили работу борделей, где принудительно работали 60 женщин

13 сентября 2021, 11:41 371
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Фото: Нацполиция
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В Киеве и Днепре правоохранители провели 21 санкционированный обыск у шести фигурантов дела. Установлены организатор и его сообщники, которые вовлекли в работу в борделях 63 женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что 41-летний организатор группировки и его сообщницы – женщины в возрасте от 27 до 44 лет - искали тех, кто находился в трудных жизненных обстоятельствах. Они, используя уязвимое состояние женщин, заставляли их заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ.

Трех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили им подозрения в совершении уголовного преступления.

Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Напомним, ранее в Одессе задержали сотрудника подразделения Нацполиции по борьбе с торговлей людьми, которого подозревают в организации сети подпольных борделей.

обыски Киев полиция Днепр женщины

 
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