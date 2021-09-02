На Дніпропетровщині поліцейські затримали мати із сином на місці злочину

У Марганці мати із сином відчинивши вікно проникли до будинку і намагалися винести побутову техніку та особисті речі господарів у ковдрі, однак їх затримали правоохоронці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Так, в ніч на 31 серпня, до поліції надійшов виклик від власника домоволодіння. Чоловік повідомив, що коли він підходив до будинку почув, що в приміщенні сторонні особи.

Поліцейські спільно з господарем затримали злочинців на місці. Ними виявилися місцеві мешканці: мати із сином, раніше неодноразово засуджені за аналогічні злочини", - йдеться у повідомленні.

Мати із сином заздалегідь приготували знаряддя злочину, за допомогою якого відчинили вікно будинку. Потім проникли в середину і намагалися здійснити крадіжку. Частину викраденого майна вони поклали до рюкзака, а частину замотали в ковдру.

Їм обом оголошено про підозру. Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.

Раніше повідомлялось, що в Київській області карний розшук затримав організовану групу професійних крадіїв з Азербайджану. Злодії обчищали маєтки багатіїв вночі поки господарі спали. Вони проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовуючи маскування.