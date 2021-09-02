На Днепропетровщине полицейские задержали мать с сыном на месте преступления

В Марганце мать с сыном распахнув окно проникли в дом и пытались вынести бытовую технику и личные вещи хозяев в одеяле, однако их задержали правоохранители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Так, в ночь на 31 августа, в полицию поступил вызов от владельца домовладения. Мужчина сообщил, что когда он подходил к дому услышал, что в помещении посторонние лица.

Полицейские совместно с хозяином задержали преступников на месте. Ими оказались местные жители: мать с сыном, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.

Мать с сыном заранее приготовили орудие преступления, с помощью которого открыли окно дома. Затем проникли внутрь и пытались совершить кражу. Часть похищенного имущества они положили в рюкзак, а часть замотали в одеяло.

Им обоим объявлено о подозрении. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Киевской области уголовный розыск задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры обчищали имения богачей ночью пока хозяева спали. Они проникали в дома даже несмотря на охранные системы, используя маскировку.