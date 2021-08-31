У Кривому Розі з нового року подорожчає харчування у школах
З 1 січня 2022 року вартість харчування у школах Кривого Рога зросте до 15 гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на Перший Кріворізький
За словами директорки Департаменту освіти і науки виконкому міської ради Тетяни Кріпак наразі школярів та школярок Кривого рогу годують на 10 гривень 51 копійку.
З нового ж року вартість харчування зросте до 15 гривень.
Нагадаємо, що уряд виділяє 1 мільярд на модернізацію харчоблоків шкільних їдалень
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