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31 серпня 2021, 12:40 38

У Кривому Розі з нового року подорожчає харчування у школах

31 серпня 2021, 12:40 38
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Фото з відкритих джерел
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З 1 січня 2022 року вартість харчування у школах Кривого Рога зросте до 15 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Перший Кріворізький

За словами директорки Департаменту освіти і науки виконкому міської ради Тетяни Кріпак наразі школярів та школярок Кривого рогу годують на 10 гривень 51 копійку.

З нового ж року вартість харчування зросте до 15 гривень.

Нагадаємо, що уряд виділяє 1 мільярд на модернізацію харчоблоків шкільних їдалень

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