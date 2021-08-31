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31 августа 2021, 12:40 35

В Кривом Роге с нового года вырастет стоимость питания в школах

31 августа 2021, 12:40 35
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Фото из открытых источников
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С 1 января 2022 года стоимость питания в школах Кривого Рога вырастет до 15 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый Криворожский

По словам директора Департамента образования и науки исполкома городского совета Татьяны Крипак сейчас школьников и школьниц Кривого рога кормят на 10 гривен 51 копейку.

С нового же года стоимость питания вырастет до 15 гривен.

Напомним, что правительство выделяет 1 миллиард гривень на модернизацию пищеблоков школьных столовых

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