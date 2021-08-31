В Кривом Роге с нового года вырастет стоимость питания в школах
С 1 января 2022 года стоимость питания в школах Кривого Рога вырастет до 15 гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Первый Криворожский
По словам директора Департамента образования и науки исполкома городского совета Татьяны Крипак сейчас школьников и школьниц Кривого рога кормят на 10 гривен 51 копейку.
С нового же года стоимость питания вырастет до 15 гривен.
Напомним, что правительство выделяет 1 миллиард гривень на модернизацию пищеблоков школьных столовых
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