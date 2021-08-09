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09 августа 2021, 21:26 235

На Днепропетровщине мужчина "заминировал" дом бывшей девушки

09 августа 2021, 21:26 235
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Фото из открытых источников
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В Павлограде полицейские задержали мужчину, который "заминировал" дом, где живет его бывшая девушка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу местной полиции

Отмечается, что мужчина требовал заплатить ему 50 тысяч долларов США, в противном случае он угрожал взорвать дом, где живет бывшая.

Полицейские, выехав на место происшествия и обследовав дом каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не нашли. В течение часа правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Павлограда.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

9 августа следователем по согласованию с окружной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, то есть заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним 6 июля в Киеве неизвестный неизвестный сообщил о "заминировании" городского совета и требовал выкуп в размере 0,5 биткоина

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