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12 липня 2021, 15:13 229

У Дніпрі закидали камінням, куплений у Німеччині трамвай

12 липня 2021, 15:13 229
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У Дніпрі невідомі хулігани кинули камінь і розбили вікно в купленому в Німеччині трамваї, що перевозив пасажирів за маршрутом № 5

Як пише Regionews з посиланням на "Дніпро оперативний" завдяки щасливому випадку ніхто з людей, що знаходилися в салоні, не постраждав.

Подія сталася приблизно о 22: 05 11 липня. Трамвай №5 рухався по маршруту в бік житлового масиву Західний. На вулиці Романа Шухевича, в районі зупинки" вулиця Виборзька", невідомі хулігани кинули камінь у вікно рухомого електротранспорту і розбили його. Ніхто з пасажирів не постраждав-їх пересадили в інший трамвай, що їхав в попутному напрямку.

Пошкоджений вагон направили в депо для проведення ремонтних робіт. Зазначений вагон, був раніше куплений міською владою Дніпра в Німеччині..

Нагадаємо, що у Львові хулігани розгромили зупинку.

вагони хуліганство Дніпро електротранспорт пасажир

 
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