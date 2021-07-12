У Дніпрі закидали камінням, куплений у Німеччині трамвай

У Дніпрі невідомі хулігани кинули камінь і розбили вікно в купленому в Німеччині трамваї, що перевозив пасажирів за маршрутом № 5

Як пише Regionews з посиланням на "Дніпро оперативний" завдяки щасливому випадку ніхто з людей, що знаходилися в салоні, не постраждав.

Подія сталася приблизно о 22: 05 11 липня. Трамвай №5 рухався по маршруту в бік житлового масиву Західний. На вулиці Романа Шухевича, в районі зупинки" вулиця Виборзька", невідомі хулігани кинули камінь у вікно рухомого електротранспорту і розбили його. Ніхто з пасажирів не постраждав-їх пересадили в інший трамвай, що їхав в попутному напрямку.

Пошкоджений вагон направили в депо для проведення ремонтних робіт. Зазначений вагон, був раніше куплений міською владою Дніпра в Німеччині..

Нагадаємо, що у Львові хулігани розгромили зупинку.