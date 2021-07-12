В Днепре забросали камнями, купленый в Германии трамвай

В Днепре неизвестные хулиганы бросили камень и разбили окно в купленном в Германии трамвае, перевозившему пассажиров по маршруту № 5

Как пишет Regionews со ссылкой на "Днепр оперативный" по счастливой случайности никто из людей, находившихся в салоне, не пострадал.

Происшествие произошло примерно в 22:05 11 июля. Трамвай №5 двигался по маршруту в сторону жилмассива Западный. На улице Романа Шухевича, в районе остановки "улица Выборгская", неизвестные хулиганы бросили камень в окно движущегося электротранспорта и разбили его. Никто из пассажиров не пострадал - их пересадили в другой трамвай, ехавший в попутном направлении.

Поврежденный вагон направили в депо для проведения ремонтных работ. Указанный вагон, был ранее куплен городскими властями Днепра в Германии..

Напомним, что во Львове хулиганы разгромили остановку.