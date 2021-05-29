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29 травня 2021, 11:41 396

У ДТП на Дніпропетровщині загинули чотири людини: зіткнулися самоскид і Toyota

29 травня 2021, 11:41 396
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Фото: з відкритих джерел
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У Царичанському районі Дніпропетровської області, поблизу села Могильов, сталося лобове зіткнення двох машин: вантажного самоскида Ford Cargo 4142D і Toyota RAV4. В результаті ДТП загинули чотири людини

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

Так, повідомляється, що загинули двоє чоловіків - 1961 і 1984 року народження і дві жінки 1992 і 1997 року народження. Всі вони перебували в автомобілі Toyota.

Водночас повідомляється, що водій вантажівки не постраждав. Причина аварії поки невідома. Зазначається, що для вилучення тіл із розбитого автомобіля було залучено вісім рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина.

ДТП авто дороги смерть рятувальники

 
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