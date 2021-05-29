В ДТП на Днепропетровщине погибли четыре человека: столкнулись самосвал и Toyota
В Царичанском районе Днепропетровской области, вблизи села Могилев, произошло лобовое столкновение двух машин: грузового самосвала Ford Cargo 4142D и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли четыре человека
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
Так, сообщается, что погибли двое мужчин 1961 и 1984 года рождения и две женщины 1992 и 1997 года рождения. Все они находились в автомобиле Toyota.
В то же время сообщается, что водитель грузовика не пострадал. Причина аварии пока неизвестна. Отмечается, что для извлечения тел из разбитого автомобиля были привлечены восемь спасателей.
Напомним, недавно в Одесской области в смертельное ДТП попала многодетная семья.
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