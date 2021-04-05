У Дніпрі COVID-реанімація перевантажена втричі: 24 пацієнта у важкому стані

У корпусі знаходяться 130 осіб з коронавірусною хворобою

У корпусі знаходяться 130 осіб з коронавірусною хворобою

Фото: з відкритих джерел

Реанімація для COVID-хворих у лікарні Мечникова в Дніпрі перевантажена втричі. Зі 130 пацієнтів, 24 вкрай важких і критичних.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко Facebook, передає RegioNews.

У реанімації - потрійне перевантаження... Медики, як хмари, плавають у вузьких коридорах між апаратурою і хворими", - написав він.

За його словами, в однієї пацієнтки легені уражені на 90%. Вона потрапила в реанімацію після кесарів у вкрай важкому стані.

"Зміна хворих при одному обході. Це - реанімація сьогоднішнього дня. У COVID-корпусі 130 осіб, 24 вкрай важких і критичних", - повідомив Риженко.

Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Харківській (1 155), Львівській (1 121) і Дніпропетровській (1 003) областях.