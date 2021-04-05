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05 квітня 2021, 13:19 17

У Дніпрі COVID-реанімація перевантажена втричі: 24 пацієнта у важкому стані

05 квітня 2021, 13:19 17
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У корпусі знаходяться 130 осіб з коронавірусною хворобою
У корпусі знаходяться 130 осіб з коронавірусною хворобою
Фото: з відкритих джерел
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Реанімація для COVID-хворих у лікарні Мечникова в Дніпрі перевантажена втричі. Зі 130 пацієнтів, 24 вкрай важких і критичних.

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко Facebook, передає RegioNews.

У реанімації - потрійне перевантаження... Медики, як хмари, плавають у вузьких коридорах між апаратурою і хворими", - написав він.

За його словами, в однієї пацієнтки легені уражені на 90%. Вона потрапила в реанімацію після кесарів у вкрай важкому стані.

"Зміна хворих при одному обході. Це - реанімація сьогоднішнього дня. У COVID-корпусі 130 осіб, 24 вкрай важких і критичних", - повідомив Риженко.

Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Харківській (1 155), Львівській (1 121) і Дніпропетровській (1 003) областях.

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