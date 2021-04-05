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05 апреля 2021, 13:19 17

В Днепре COVID-реанимация перегружена втрое: 24 пациента в тяжелом состоянии

05 апреля 2021, 13:19 17
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В корпусе находятся 130 человек с коронавирусной болезнью
В корпусе находятся 130 человек с коронавирусной болезнью
Фото: из открытых источников
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Реанимация для COVID-больных в больнице Мечникова в Днепре перегружена втрое. Из 130 пациентов, 24 крайне тяжелых и критичных.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, передает RegioNews.

В реанимации - тройной перегруз... Медики, как облака, плавают в узких коридорах между аппаратурой и больными", - написал он.

По его словам, у одной пациентки легкие поражены на 90%. Она попала в реанимацию после кесарево в крайне тяжелом состоянии.

"Смена больных при одном обходе. Это - реанимация сегодняшнего дня. В COVID-корпусе 130 человек, 24 крайне тяжелых и критичных", - сообщил Рыженко.

Напомним, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1 155), Львовской (1 121) и Днепропетровской (1 003) областях.

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