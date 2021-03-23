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23 березня 2021, 09:16 465

У Дніпрі повідомляють про найбільшу завантаженість тяжкими хворими від початку пандемії

23 березня 2021, 09:16 465
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Всі "ковідні" ліжка зайняті хворими, незважаючи на збільшення кількості місць
Всі "ковідні" ліжка зайняті хворими, незважаючи на збільшення кількості місць
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова що у Дніпрі Сергій Риженко повідомив, що лікарня перевантажена, а реанімації лікарні не витримують навантаження.

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

Так, за його словами, на початку пандемії в реанімації лікарні було шість ліжок, пізніше - 15, наразі їх 25. Усі вони зайняті хворими. Також двоє людей перебувають на апаратах ШВЛ.

"Реанімації Мечникова вже не витримують", - заявив лікар.

Він додав, що найближчим часом у закладі очікують ще трьох пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19.

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