У Дніпрі повідомляють про найбільшу завантаженість тяжкими хворими від початку пандемії
Всі "ковідні" ліжка зайняті хворими, незважаючи на збільшення кількості місць
Всі "ковідні" ліжка зайняті хворими, незважаючи на збільшення кількості місць
Генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова що у Дніпрі Сергій Риженко повідомив, що лікарня перевантажена, а реанімації лікарні не витримують навантаження.
Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Радіо Свобода".
Так, за його словами, на початку пандемії в реанімації лікарні було шість ліжок, пізніше - 15, наразі їх 25. Усі вони зайняті хворими. Також двоє людей перебувають на апаратах ШВЛ.
"Реанімації Мечникова вже не витримують", - заявив лікар.
Він додав, що найближчим часом у закладі очікують ще трьох пацієнтів.
Нагадаємо, в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19.
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