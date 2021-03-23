В Днепре сообщают о наибольшей загруженности тяжелыми больными с начала пандемии

Все "ковидные" койки заняты больными, несмотря на увеличение числа мест

Все "ковидные" койки заняты больными, несмотря на увеличение числа мест

Фото: из открытых источников

Генеральный директор областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко сообщил, что больница перегружена, а реанимации больницы не выдерживают нагрузки.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".

Так, по его словам, в начале пандемии в реанимации больницы было шесть коек, позже - в 15, сейчас их 25. Все они заняты больными. Также двое человек находятся на аппаратах ИВЛ.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают", - заявил врач.

Он добавил, что в ближайшее время в заведении ожидают еще трех пациентов.

Напомним, в Украине было зафиксировано новый антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19.