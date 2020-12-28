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28 грудня 2020, 09:44 19

У Кривому Розі через обвал будівлі під завалом опинились двоє людей

28 грудня 2020, 09:44 19
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Один бездомний чоловік загинув, а іншого госпіталізували
Фото: з відкритих джерел
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У Кривому Розі на вулиці Ферганській обвалилося перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Було вилучено чоловіка у свідомості з під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також із під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на судово-медичну експертизу)", - йдеться у повідомленні.

Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі.

рятувальники ДСНС Кривий Ріг обвал жертва
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