У Кривому Розі через обвал будівлі під завалом опинились двоє людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Було вилучено чоловіка у свідомості з під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також із під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на судово-медичну експертизу)", - йдеться у повідомленні.