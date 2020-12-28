У Кривому Розі через обвал будівлі під завалом опинились двоє людей
У Кривому Розі на вулиці Ферганській обвалилося перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Було вилучено чоловіка у свідомості з під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також із під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на судово-медичну експертизу)", - йдеться у повідомленні.
Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній із шахт: є потерпілі.