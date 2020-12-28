В Кривом Роге из-за обрушения здания под завалом оказались двое людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Было изъято мужчину в сознании из под завалов и транспортировано с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также из под завалов было извлечено мужчину без признаков жизни (тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу)", - говорится в сообщении.