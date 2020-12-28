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28 декабря 2020, 09:44 19

В Кривом Роге из-за обрушения здания под завалом оказались двое людей

28 декабря 2020, 09:44 19
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Один бездомный мужчина погиб, а другого госпитализировали
Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге на улице Ферганской обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом двухэтажного здания, которое не эксплуатировалась.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Было изъято мужчину в сознании из под завалов и транспортировано с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также из под завалов было извлечено мужчину без признаков жизни (тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу)", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются. На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.

спасатели ГСЧС Кривой Рог обвал жертва
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