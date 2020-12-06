10:29  06 декабря
В Украине зафиксировали более 11,5 тысяч новых больных COVID-19
14:34  06 декабря
Выборы в Кривом Роге: наблюдатели зафиксировали 60 нарушений
15:43  06 декабря
Зеленский поехал на Донбасс для встречи с военнослужащими
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2020, 14:00 49

Стали известны первые данные по явке на выборах мэра в Кривом Роге

06 декабря 2020, 14:00 49
Читайте також українською мовою
Сейчас явка на выборах выше, чем в среднем по стране во время голосования 25 октября
Сейчас явка на выборах выше, чем в среднем по стране во время голосования 25 октября
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 12:00 явка во втором туре выборов городского главы Кривого Рога составила 14,65% (погрешность - 0,82%).

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".

Во время выборов 25 октября по состоянию на 12 часов дня средняя явка по всем регионам Украины составляла 13,5%.

Также в гражданской сети сравнивают явку с вторым туром выборов в Черновцах, которые состоялся 29 ноября - там по состоянию на 12 часов явка составляла 6,4%.

Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

выборы голосование Кривой Рог Кандидат явка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »