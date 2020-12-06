Стали известны первые данные по явке на выборах мэра в Кривом Роге
Сейчас явка на выборах выше, чем в среднем по стране во время голосования 25 октября
Сейчас явка на выборах выше, чем в среднем по стране во время голосования 25 октября
По состоянию на 12:00 явка во втором туре выборов городского главы Кривого Рога составила 14,65% (погрешность - 0,82%).
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА".
Во время выборов 25 октября по состоянию на 12 часов дня средняя явка по всем регионам Украины составляла 13,5%.
Также в гражданской сети сравнивают явку с вторым туром выборов в Черновцах, которые состоялся 29 ноября - там по состоянию на 12 часов явка составляла 6,4%.
Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.
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