Стало відомо, скільки витратили кандидати в мери на рекламу в Facebook - Опора

Найбільше на рекламу витратила "пані-мер" Верещук

Найбільше на рекламу витратила "пані-мер" Верещук

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Опори".

Так, лідером своєрідного рейтингу виявилася Ірина Верещук. Тільки за вересень вона витратила майже $32 тис. за 3503 рекламні оголошення. Найменше рекламу Верещук бачать користувачі віком до 24 років і 65+ – сумарно ці дві вікові категорії становлять 17,2% таргетингу.

На другому місці за кількістю витрачених коштів – діючий мер Києва Віталій Кличко, який заплатив більше $7500 за 48 рекламних повідомлень. Аудиторія повідомлень Кличко дещо молодша – приблизно половина показів спрямована на людей від 18 до 34 років.

Кандидат у мери Львова Олег Синютка від політичної партії "Європейська солідарність" витратив більше ніж $4500 на 307 рекламних повідомлень. Синютка є одним із небагатьох кандидатів на посаду міського голови, таргетинг якого більше спрямований на чоловічу аудиторію.



Мер Львова Андрій Садовий – четвертий за кількістю витрачених коштів на політичну рекламу у Facebook у вересні – приблизно $4 тис. на 39 рекламних повідомлень. Садовий переважно звітує про свою роботу на посаді протягом останніх п'яти років й озвучує плани на наступну каденцію.



Кандидат у мери столиці від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов, який обіймав відповідну посаду протягом 2010–2014 років, витратив понад $3500 на 578 рекламних повідомлень. Він – єдиний кандидат, який узагалі не таргетує своїх рекламних повідомлень на користувачів, молодших за 35 років, а майже чверть показів спрямована на жінок від 55 до 64 років.



Також активність у Facebook у вересні виявляли кандидати у мери Одеси Сергій Калинчук (більше ніж $3500), у мери Львова – Тарас Кльофа та Ігор Васюник (понад $3200 кожен), у мери Полтави – Андрій Матковський (понад $3200 ), у мери Києва – шоумен Сергій Притула (більше ніж $3100).

Раніше повідомлялося, що українські політики до завершення реєстрації кандидатами на місцевих виборах у ЦВК витратили на політичну рекламу у соціальних мережах понад 2,5 млн доларів.