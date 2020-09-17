На Криворізькому залізорудному п'ятнадцяту добу страйкують гірники

За добу підземний протест припинили п'ять шахтарів

За добу підземний протест припинили п'ять шахтарів

Фото: з відкритих джерел

У Кривому Розі п'ятнадцяту добу під землею страйкують 179 гірників на чотирьох шахтах "Криворізького залізорудного комбінату".

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

179 гірників чотирьох шахт КЗРК залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані", - повідомив він.

Волинець додав, що родини, колеги протестувальників проводять наземні мітинги в Кривому Розі та в урядовому кварталі Києва.

За його словами, адміністрація підприємства "чим далі - тим більше шукає шляхів тиску, залякування, ніж способів для того, щоб сісти за стіл перемовин”.

Нагадаємо, у Кривому Розі вже два тижні страйкують понад 180 шахтарів.