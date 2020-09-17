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17 сентября 2020, 10:46 2

На Криворожском железорудном пятнадцатые сутки бастуют горняки

17 сентября 2020, 10:46 2
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За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров
За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров
Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге пятнадцатые сутки под землей бастуют 179 горняков на четырех шахтах "Криворожского железорудного комбината".

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

179 горняков четырех шахт КЖРК остаются под землей и планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены", - сообщил он.

Волынец добавил, что семьи, коллеги протестующих проводят наземные митинги в Кривом Роге и в правительственном квартале Киева.

По его словам, администрация предприятия "чем дальше - тем больше ищет пути давления, запугивания, нежели способы для того, чтобы сесть за стол переговоров”.

Напомним, в Кривом Роге уже две недели бастуют свыше 180 шахтеров.

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