В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей

Уже вторую неделю продолжается подземная забастовка на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината

Уже вторую неделю продолжается подземная забастовка на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината

Фото: из открытых источников

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что 195 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината уже 12 сутки продолжают подземный протест.

Об этом Волынец сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Председатель профсоюза горняков добавил, что ночью на шахту "Октябрьская” приезжала машина скорой помощи.

Он не исключает, что среди шахтеров, которые бастуют на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината, может распространиться COVID-19.

"Все загнаны в ситуацию, в условия, когда физически невозможно оглядываться на маски, антисептики, дистанцию, когда бегают с температурой с больным горлом, не зная то ли это простуда, или грипп, или что-то труднее. Никто не задумывается, не представляет последствий, если у протестующих в подземных условиях могут внезапно распространиться инфекционные заболевания, или даже коронавирус”, - отметил Волынец.

По его словам, ранее на предприятии официально фиксировались случаи заболевания коронавирус, в том числе один смертельный.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге одиннадцатые сутки продолжается подземный протест шахтеров Криворожского железорудного комбината, 12 человек подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.