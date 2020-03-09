По улицам Днепра ходила обнаженная женщина: видео

На днях в Днепре прохожие заметили обнаженную женщину, которая спокойно гуляла по улице

Фото: Pixabay

На днях в Днепре прохожие заметили обнаженную женщину, которая спокойно гуляла по улице

Видеоролик с эпатажной горожанкой появился на видеохостинге YouTube, сообщают RegioNews.

Женщину, которая шла босиком и без нижнего белья прохожие заметили на улице Островского возле магазина "Фокстрот”. Она спокойно шла по улице и не обращала внимание на других людей. О помощи также не просила.

Пока известно только то, что жертвой преступлений женщина не стала.

Как писали RegioNews раньше, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин. Участницы марша удивляли горожан своим эпатажным видом.