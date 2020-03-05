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05 березня 2020, 18:16 4

У Дніпропетровській області госпіталізували 6 людей з підозрою на коронавірус - ЗМІ

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05 березня 2020, 18:16 4
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У місті Апостолове Дніпропетровської області у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, і його сім'ї виявили симптоми коронавіруса
Фото: pixabay.com
У місті Апостолове Дніпропетровської області у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, і його сім'ї виявили симптоми коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34 канал.

За інформацією ЗМІ, 32-річний чоловік тиждень тому повернувся з Італії. Він повідомив, що на кордоні з Угорщиною проходив перевірку на коронавірус.

Його вдома чекала 22-річна вагітна дружина, а також троє дітей і теща. У всієї молодої сім'ї, крім жінки, лихоманка, підвищена температура і сухий кашель. На даний момент у двох дорослих і трьох дітей, попередньо, гостре респіраторне захворювання.

Зараз всі шість осіб перебувають під наглядом лікарів. Найближчим часом їх повинні помістити в Інфекційну лікарню Кривого Рогу.


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