У Дніпропетровській області госпіталізували 6 людей з підозрою на коронавірус - ЗМІ

У місті Апостолове Дніпропетровської області у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, і його сім'ї виявили симптоми коронавіруса

Фото: pixabay.com

У місті Апостолове Дніпропетровської області у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, і його сім'ї виявили симптоми коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34 канал. За інформацією ЗМІ, 32-річний чоловік тиждень тому повернувся з Італії. Він повідомив, що на кордоні з Угорщиною проходив перевірку на коронавірус. Його вдома чекала 22-річна вагітна дружина, а також троє дітей і теща. У всієї молодої сім'ї, крім жінки, лихоманка, підвищена температура і сухий кашель. На даний момент у двох дорослих і трьох дітей, попередньо, гостре респіраторне захворювання. Зараз всі шість осіб перебувають під наглядом лікарів. Найближчим часом їх повинні помістити в Інфекційну лікарню Кривого Рогу.

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