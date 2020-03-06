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06 марта 2020, 11:48

У семьи из Днепропетровской области подозрение на коронавирус не подтверждается - ОГА

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06 марта 2020, 11:48
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У мужчины из Апостолово Днепропетровской области, который недавно вернулся из Италии, и его семьи нет никаких признаков коронавируса. Все шесть человек чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейного врача
Фото: pixabay.com
У мужчины из Апостолово Днепропетровской области, который недавно вернулся из Италии, и его семьи нет никаких признаков коронавируса. Все шесть человек чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейного врача

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

"Коронавирус имеет определенные симптомы. Ни у одного из членов семьи их обнаружили", - отметили в ОГА.

Специализированная бригада в защитных костюмах наведывалась к семье из Апостолов, глава которой после возвращения из Италии жаловался на незначительное повышение температуры тела. Приехав на вызов, врачи экстренной медицинской помощи проверили температуру, провели пульсоксиметрию, собрали тщательный эпиданамнез, состояние насыщения организма кислородом. Все показатели были в норме. Больной из Италии в фоне эпидемии ни находился. С больными в контакте не был.

Напомним, ранее СМИ сообщали о подозрении на коронавирус у семьи из Днепропетровской области.


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