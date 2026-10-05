РФ ударила по Черниговщине: среди пяти пострадавших – ребенок

Фото: ГСЧС Черниговщины

На Черниговщине за прошедшие сутки в результате российских атак пострадали пятеро гражданских. Среди них – 10-летний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

4 октября около 10:00 российский ударный дрон атаковал деревню Носовской общины на Нежинщине. Пострадали 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик. Все получили термические ожоги.

Ребенок сначала находился в реанимации, после чего его перевезли в больницу в Киеве. Мальчик остается в тяжелом состоянии. Женщина и мужчина лечатся амбулаторно. В результате атаки уничтожено здание, повреждены соседние домохозяйства.

Днем российские военные ударили дроном "Молния" по гражданскому автомобилю в селе Лисконоги Новгород-Северской общины. В машине находились два человека, пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Вечером дрон "Герань" атаковал село Яблоновской общины в Прилуччине. Пострадала пожилая женщина – у нее острая реакция на стресс. Также поврежден жилой дом, где возник пожар. Спасатели ее потушили.

Ночью российский дрон "Герань" попал в зернохранилище в одном из населенных пунктов Седневской общины Черниговского района. Там также возник пожар, который удалось ликвидировать.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 12 пострадали.