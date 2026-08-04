Удар по Харківщині: загинув 72-річний чоловік, поранено дитину та ще шістьох людей

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, серед них – дитина.

У селі Задонецьке Зміївської громади постраждали п'ятеро людей: чоловіки 63 і 67 років, 86-річна жінка та дві 49-річні жінки.

У селищі Старий Мерчик Валківської громади поранення отримав 8-річний хлопчик, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, а 86-річна жінка була поранена.

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка отримала травми ще 7 липня внаслідок атаки у селі Широке Старосалтівської громади.

Окремо ворог атакував безпілотниками Новобаварський район Харкова.

За даними обласної влади, російські війська застосували по Харківщині різні види озброєння: ракету, керовану авіабомбу, безпілотник "Ланцет", дрони "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області. Зокрема, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, автомобілі, магазин, підприємство, залізнична інфраструктура та сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 1049 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області. Загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.