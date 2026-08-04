ДСНС показала наслідки російського удару по Одещині
Внаслідок російської атаки БпЛА у місті Білгород-Дністровський постраждали дві людини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Через ворожу атаку зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Також за іншими адресами спалахнула суха трава.
Рятувальники ліквідували всі загоряння.
Нагадаємо, російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області в ніч на 4 серпня.
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