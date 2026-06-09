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09 червня 2026, 10:30

Через обстріли та негоду без світла залишилися споживачі у дев'яти областях України

09 червня 2026, 10:30
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 9 червня бойові дії та негода залишили без електрики частину жителів дев'яти регіонів

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Через бойові дії та постійні обстріли енергетичних об'єктів без електропостачання тимчасово залишилася частина жителів у семи областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Крім того, через негоду без електрики залишаються понад 40 населених пунктів у Київській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень електроенергії 9 червня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години – з 18:00 до 22:00 – навпаки, використовувати електроенергію ощадливо Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаракетами Х-59/69 із та 166 ударними БпЛА типу. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

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