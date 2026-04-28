Протягом доби російські війська атакували 19 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Окупанти застосовували авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Шосткинській громаді внаслідок обстрілу загинула місцева мешканка. Вогонь повністю знищив приватний будинок та складське приміщення.

У Ямпільській громаді через удари КАБами поранення отримали четверо людей: дві жінки 78 та 75 років та двоє чоловіків 74 та 56 років. Пошкоджений дитячий садок, 14 багатоповерхівок, два магазини та шість автомобілів.

У Сумській громаді зафіксовано пошкодження газорозподільного пункту, будівлі автомийки, а також великої кількості транспорту – під удар потрапили 15 вантажівок, 7 легковиків та два автобуси.

На місцях влучань працювали вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки атак.

Нагадаємо, зранку 28 квітня росіяни атакували місто Конотоп Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, зупинений громадський транспорт.