Вражеские дроны атаковали Черниговщину: горели склады и дома

Российские войска продолжают обстрелы Черниговщины. В течение суток в результате атак беспилотников в разных районах области возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Ночью в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района вражеские БПЛА атаковали два сельскохозяйственных предприятия.

Загорелись складские помещения, где хранилось зерно. Спасатели вместе с местной пожарной командой оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, в Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянского общества, после ударов по частному сектору занялись жилые дома и хозяйственные постройки.

Из-за угрозы повторных атак спасатели неоднократно приостанавливались, а личный состав отходил в безопасные места.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. Оккупанты применяли авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы. Ранения получили четыре человека.