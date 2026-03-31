31 березня 2026, 13:57

Мандротерапія по-полтавські: родини захисників побували в Опішні

Фото: ГО "Захист держави"
Родини військових та ветеранів Полтавщини взяли участь у проєкті "Мандротерапія", відвідавши Опішню для арттерапії, екскурсій і відпочинку разом

Про це повідомив Полтавський районний осередок ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Зазначається, що організація продовжує підтримувати не лише ветеранів та національно-патріотичне виховання, а й сімейну реабілітацію та психологічне відновлення.

У межах спільного проєкту з представниками Харківщини та ГО "Народжені бути сильними" родини військовослужбовців взяли участь у програмі "Мандротерапія". Її мета – змінити обстановку, відпочити, набратися нових вражень і провести час разом.

Учасники побували в Опішні – столиці українського гончарства, відвідали "Опішнянську артіль", де долучилися до майстер-класу з ліплення з глини.

Крім того, оглянули експозиції Національного музею-заповідника українського гончарства і музею мистецької родини Кричевських.

Для багатьох це стало справжньою арттерапією та можливістю емоційного відновлення.

"Такі заходи – не просто екскурсії. Вони дають підтримку, нові знайомства та відчуття єдності, яких сьогодні особливо потребують родини наших захисників і захисниць", – зазначають організатори.

Полтавський осередок ГО "Захист держави" планує й надалі створювати простір для відновлення та живого спілкування сімей військових і ветеранів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині громадські організації та профспілки об'єднують зусилля, щоб підтримувати українських військових і допомагати ветеранам у реабілітації та поверненні до мирного життя

