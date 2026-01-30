18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 17:15

На Київщині через обігрівач загинула жінка

30 січня 2026, 17:15
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась 29 січня. До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в місті Миронівка йде дим з будинку, в якому проживає його теща

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці, рятувальники та медики прибули на місце, вони побачили задимлення в будинку. В одній з кімнат знайшли тіло 80-річної жінки без ознак життя. Також знайшли обігрівач, який був обгорілий. Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність електроприладу.

"Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки! Регулярно перевіряйте справність електроприладів та не залишайте їх увімкненими без нагляду", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.

трагедія Київська область поліція
