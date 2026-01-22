Лікарі одеського ТЦК видавали фіктивні висновки ВЛК

Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.

Оборудку організував місцевий мешканець за участю співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського ТЦК та ще двох знайомих. За 16 тисяч доларів вони допомагали чоловікам уникати служби. Обмін документами та грошима здійснювали поштою. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Наразі чотирьом членам ВЛК оголосили підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування схеми фіктивного батьківства, через яку 25 чоловіків незаконно перетнули кордон.