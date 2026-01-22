10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 08:57

Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК

22 січня 2026, 08:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозри комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.

Оборудку організував місцевий мешканець за участю співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського ТЦК та ще двох знайомих. За 16 тисяч доларів вони допомагали чоловікам уникати служби. Обмін документами та грошима здійснювали поштою. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Лікарі одеського ТЦК видавали фіктивні висновки ВЛК

Слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Наразі чотирьом членам ВЛК оголосили підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам загрожує до трьох років обмеження волі.

Лікарі одеського ТЦК видавали фіктивні висновки ВЛК

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування схеми фіктивного батьківства, через яку 25 чоловіків незаконно перетнули кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область лікарі ДБР ВЛК фіктивні документи
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30
В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки
22 січня 2026, 11:24
Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07
Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53
Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
22 січня 2026, 10:51
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
22 січня 2026, 10:38
На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »