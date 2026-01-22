10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 11:07

Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів

22 січня 2026, 11:07
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Співробітники СБУ встановили, що за завданням ГРУ РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах.

Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, а іншого – "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".

Удар "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів

За наявними даними, росіяни потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону.

Під час обшуків у фігурантів вилучили електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів справи.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ показала уламки "Орєшніка", яким росіяни атакували Львівщину в ніч на 9 січня.

Львівська область війна обстріли ракетний удар Орєшнік СБУ затримання російські агенти агенти РФ
