Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
Російські військові впродовж 10 годин атакують Кривий Ріг безпілотниками. У місті лунають вибухи
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Кривий Ріг. Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою", – йдеться у повідомленні.
Вілкул додав, що всі відповідні служби працюють на місцях.
Посадовець також наголосив, що ворожа атака триває та закликав людей перебувати в укриттях.
Нагадаємо, вночі 22 січня російські військові вдарили по Павлограду та Кривому Рогу, атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині. Є пошкодження та постраждалі.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки
22 січня 2026, 11:24Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
22 січня 2026, 10:38На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »