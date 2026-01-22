Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Кривий Ріг. Вибухи. Місто вже десяту годину під шахедною атакою", – йдеться у повідомленні.

Вілкул додав, що всі відповідні служби працюють на місцях.

Посадовець також наголосив, що ворожа атака триває та закликав людей перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі 22 січня російські військові вдарили по Павлограду та Кривому Рогу, атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині. Є пошкодження та постраждалі.