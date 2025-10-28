У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка
Російські загарбники вбили ще одну жительку Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого обстрілу у понеділок, 27 жовтня, важкі поранення дістала жінка.
За даними посадовця, від отриманих травм вона загинула на місці.
