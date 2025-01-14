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14 січня 2025, 06:39

На Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення від служби

14 січня 2025, 06:39
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фото: поліція
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Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від військової служби, яку організував завідувач відділення одного з медзакладів Чернігівщини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Лікар-психіатр вимагав хабарі від військовослужбовців за складання та видачу висновків про непридатність до військової служби. Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем лікарні чергового хабаря.

Під час обшуків в квартирі та автомобілі фігуранта поліцейські виявили та вилучили понад 250 тисяч гривень.

Посадовцю оголосили підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до інших епізодів злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали голову ВЛК та його спільника, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів

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