На Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення від служби
Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від військової служби, яку організував завідувач відділення одного з медзакладів Чернігівщини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Лікар-психіатр вимагав хабарі від військовослужбовців за складання та видачу висновків про непридатність до військової служби. Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем лікарні чергового хабаря.
Під час обшуків в квартирі та автомобілі фігуранта поліцейські виявили та вилучили понад 250 тисяч гривень.
Посадовцю оголосили підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування, поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до інших епізодів злочинної діяльності.
Нагадаємо, раніше у Львові затримали голову ВЛК та його спільника, які організували незаконну схему відстрочки від мобілізації за хабар у 2000 доларів