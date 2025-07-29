У Чернігові пролунав потужний вибух
Ввечері, 29 липня, у Чернігові було чути звук вибух під час загрози балістичного удару
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Близько 18:43 у Чернігові, а також низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу.
Згодом у соцмережах почали повідомляти про звуки вибуху у місті.
Нагадаємо, на днях в одному з дворів на вулиці Соборності в Чернігові стався інцидент зі стріляниною. На місці події правоохоронці виявили 39-річного чоловіка з пораненням ноги.
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