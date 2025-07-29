В Чернигове раздался мощный взрыв

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Вечером, 29 июля, в Чернигове был слышен звук взрыва при угрозе баллистического удара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Около 18:43 в Чернигове, а также в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов.

Затем в соцсетях начали сообщать о звуках взрыва в городе.

Напомним, на днях в одном из дворов на улице Соборности в Чернигове произошел инцидент со стрельбой. На месте происшествия правоохранители обнаружили 39-летнего мужчину с ранением ноги.