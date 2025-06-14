У Чернігові хочуть зробити платним вхід в укриття
У Чернігові в одному з будинків хочуть ввести плату за вхід до укриття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.
На під'їзді однієї з п'ятиповерхівок на вулиці П'ятницькій у Чернігові з'явилося оголошення про збори мешканців щодо запровадження платного входу до укриття.
У тексті зазначається, що 5 грн мають платити ті, хто не є мешканцями будинку, де розміщене укриття.
Зібрані гроші планували витратити нібито на покращення санітарних умов.
Нагадаємо, в Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК.
Ігри на залізниці: у поліції Чернігівщини розповіли про стан дітей, яких уразило струмомВсі новини »
12 червня 2025, 17:31На Чернігівщині зі ставка дістали тіло зниклої 14-річної дитини
12 червня 2025, 00:25Російські окупанти скинули вибухівку на подвір'я мешканця Чернігівщини
11 червня 2025, 11:56
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Донеччині внаслідок вибуху в будинку загинула дитина
14 червня 2025, 17:40В Україні очікуються дощі та грози
14 червня 2025, 17:11Зеленський підписав закон про пільги для виробників дронів на оптоволокні
14 червня 2025, 16:44Стало відомо, скільки влада регіонів витратила на закупівлю безпілотників від початку 2025 року
14 червня 2025, 15:59РФ передала Україні тіла ще 1200 загиблих українців
14 червня 2025, 15:16Україна провела ще один обмін полоненими із РФ
14 червня 2025, 15:05У Києві СБУ затримала зловмисників, які могли зірвати поставки в Україну засобів РЕБ
14 червня 2025, 14:53Киянин організував на Закарпатті схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
14 червня 2025, 14:24В Івано-Франківську двоє чоловіків побили військовослужбовця
14 червня 2025, 13:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС