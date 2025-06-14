ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чернігові в одному з будинків хочуть ввести плату за вхід до укриття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.

На під'їзді однієї з п'ятиповерхівок на вулиці П'ятницькій у Чернігові з'явилося оголошення про збори мешканців щодо запровадження платного входу до укриття.

У тексті зазначається, що 5 грн мають платити ті, хто не є мешканцями будинку, де розміщене укриття.

фото: suspilne

Зібрані гроші планували витратити нібито на покращення санітарних умов.

Нагадаємо, в Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК.