В Чернигове хотят сделать платным вход в укрытие
В Чернигове в одном из домов хотят ввести плату за вход в укрытие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.
На подъезде одной из пятиэтажек на улице Пятницкой в Чернигове появилось объявление о собрании жителей о введении платного входа в укрытие.
В тексте отмечается, что 5 грн должны платить те, кто не является жителями дома, где находится укрытие.
Собранные деньги планировали потратить якобы на улучшение санитарных условий.
Напомним, в Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК.
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