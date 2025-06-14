иллюстративное фото: из открытых источников

В Чернигове в одном из домов хотят ввести плату за вход в укрытие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

На подъезде одной из пятиэтажек на улице Пятницкой в Чернигове появилось объявление о собрании жителей о введении платного входа в укрытие.

В тексте отмечается, что 5 грн должны платить те, кто не является жителями дома, где находится укрытие.

фото: suspilne

Собранные деньги планировали потратить якобы на улучшение санитарных условий.

Напомним, в Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК.