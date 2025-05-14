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14 мая 2025, 04:00

На Черниговщине легковушка влетела в отбойник: водитель скончался

14 мая 2025, 04:00
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло 12 мая вблизи поселка Козелец Черниговского района. От полученных травм водитель умер в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По данным следствия, водитель автомобиля Renault Logan двигался от Чернигова в направлении Киева. На перекрестке с трассой Козелец-Остер 84-летний киевлянин не справился с управлением, из-за чего легковушка врезалась в металлический отбойник.

"В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен каретой экстренной медицинской помощи в больничное учреждение в поселке Козелец, где вскоре умер", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, в Харькове легковушка Skoda Octavia выехала на красный свет и врезалась в автоцистерну. От полученных травм водитель и два пассажира погибли на месте ДТП.

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авто Черниговская область авария смертельное ДТП отбойник
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