На Чернігівщині російський дрон атакував дитячий майданчик
Росіяни у середу атакували Чернігівщину дронами. Внаслідок атаки є руйнування
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами В'ячеслава Чауса, 9 квітня росіяни атакували безпілотниками село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство: внаслідок обстрілу є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику.
"На щастя, люди не постраждали", - додав голова Чернігівської ОВА.
Нагадаємо, 8 квітня росіяни атакували Дніпропетровщину з КАБ. Внаслідок атаки знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Також постраждала 72-річна жінка.
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