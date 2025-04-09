Фото: Чернігівська ОВА

Росіяни у середу атакували Чернігівщину дронами. Внаслідок атаки є руйнування

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами В'ячеслава Чауса, 9 квітня росіяни атакували безпілотниками село в Новгород-Сіверському районі. Один безпілотник атакував сільськогосподарське підприємство: внаслідок обстрілу є руйнування. Інший безпілотник влучив просто по дитячому майданчику.

"На щастя, люди не постраждали", - додав голова Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, 8 квітня росіяни атакували Дніпропетровщину з КАБ. Внаслідок атаки знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Також постраждала 72-річна жінка.