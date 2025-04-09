На Черниговщине российский дрон атаковал детскую площадку
Россияне в среду атаковали Черниговщину дронами. В результате атаки есть разрушение
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Вячеслава Чауса, 9 апреля россияне атаковали беспилотниками деревню в Новгород-Северском районе. Один беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие: в результате обстрела есть разрушения. Другой беспилотник попал прямо по детской площадке.
"К счастью, люди не пострадали", - добавил глава Черниговской ОВА.
Напомним, 8 апреля россияне атаковали Днепропетровщину с УАБ. В результате атаки уничтожены частный дом и сарай, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и энергосети. Также пострадала 72-летняя женщина.
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