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12 березня 2025, 02:35

На Кіровоградщині судитимуть шахрая, який на 1,5 млн гривень ошукав матір загиблого військового

12 березня 2025, 02:35
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фото: прокуратура
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До суду направлений обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ошукав жінку, що втратила на війні сина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Мати військового, який загинув під час захисту Марʼїнки Донецької області у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані із втратою сина.

Фігурант, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив держвиплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги ЗСУ. В такий спосіб він заволодів грошами потерпілої у сумі майже 1,5 мільйона гривень.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловіка затримали у вересні минулого року під час отримання чергової частини "заробітку" в 300 тисяч гривень, які знайшли у нього в автомобілі.

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