На Чернігівщині росіяни атакували цивільну автівку: постраждав водій
У вівторок, 18 березня, окупанти вдарили безпілотником по автомобілю в місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Під час ворожої атаки постраждав мирний житель
Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.
На одній з вулиць у Семенівці росіяни атакували дроном авто, за кермом якого перебував 58-річний чоловік. Внаслідок удару цивільний отримав контузію. Постраждалого ушпиталили до лікарні, йому надають медичну допомогу. Легковик дістав пошкодження.
"Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів", — йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, 18 березня російські війська атакували цивільний автомобіль у Куп'янському районі. Внаслідок удару постраждали четверо мирних жителів.
Також сьогодні російські війська скинули авіабомби на прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури.