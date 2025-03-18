11:03  18 березня
У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички
08:59  18 березня
Наловив риби та раків на 900 тис. грн: на Київщині затримали браконьєра
10:43  18 березня
На Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
18 березня 2025, 23:05

На Чернігівщині росіяни атакували цивільну автівку: постраждав водій

18 березня 2025, 23:05
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 18 березня, окупанти вдарили безпілотником по автомобілю в місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Під час ворожої атаки постраждав мирний житель

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

На одній з вулиць у Семенівці росіяни атакували дроном авто, за кермом якого перебував 58-річний чоловік. Внаслідок удару цивільний отримав контузію. Постраждалого ушпиталили до лікарні, йому надають медичну допомогу. Легковик дістав пошкодження.

"Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів", — йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 18 березня російські війська атакували цивільний автомобіль у Куп'янському районі. Внаслідок удару постраждали четверо мирних жителів.

Також сьогодні російські війська скинули авіабомби на прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти авто Чернігівська область дрон БПЛА атака постраждалий
Без світла, газу, води та зв'язку: у Родинському на Донеччині залишаються 1000 цивільних
18 березня 2025, 20:34
Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: пошкоджені житлові будинки
18 березня 2025, 17:10
Росіяни атакували дроном Херсон: є постраждалий
18 березня 2025, 16:45
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Путін послав Трампа: запускається новий цикл війни на 6-9 місяців
18 березня 2025, 22:05
На Запоріжжі відкрили перший Центр безпеки громади
18 березня 2025, 21:20
Ворожі БпЛА атакують столицю: у Києві працює ППО
18 березня 2025, 20:40
Без світла, газу, води та зв'язку: у Родинському на Донеччині залишаються 1000 цивільних
18 березня 2025, 20:34
Розмова Трампа з Путіним: Кремль знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні
18 березня 2025, 20:00
Серйозна ДТП на Київщині: Mitsubishi влетіла в маршрутку з пасажирами
18 березня 2025, 19:35
На Півдні прикордонники ліквідували групу окупантів
18 березня 2025, 19:05
На Черкащині затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на РЛС Сил оборони
18 березня 2025, 18:40
Житель Тернопільщини може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів
18 березня 2025, 18:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Ігор Луценко
Юрій Луценко
Всі блоги »