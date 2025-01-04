фото: ГСЧС

В Чернигове завершили спасательную операцию на месте вражеского удара 3 января

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

По его словам, семь человек ранены: двое находятся на стационарном лечении, пять на амбулаторном. Один человек погиб.

В результате российского удара повреждены 28 домов, из них два – разрушены. Снабжение света и газа в районе разрушений возобновлено.

Городские службы и волонтерские организации продолжают оказывать помощь всем пострадавшим.

Напомним, вечером 3 января россияне нанесли групповой ракетный удар по Чернигову – попали по жилой застройке на окраине города.